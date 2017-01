Tiga Soundtrack Animasi Bersaing di Tangga Lagu Billboard

JAKARTA - Awal 2017 mendapatkan sisa keseruan dari tiga film animasi musikal yaitu Trolls, Moana dan Sing. Ketiganya menghasilkan sederet soundtrack yang meninggalkan bekas di hati penontonnya.

Dengan menggaet sederet aktor dan penyanyi ternama, lagu-lagu yang dibawakan ikut bersaing di tangga lagu Billboard 200 hingga saat ini. Urutan teratas di pegang oleh Moana di posisi ke-2.

Film produksi Disney tersebut menghasilkan hits berjudul How Far I'll Go yang dinyanyikan oleh pengisi suara Moana yaitu Auli'i Cravalho dan dibawakan kembali oleh Alessa Cara. Selain itu masih ada lagu You're Welcome yang dibawakan oleh aktor Dwayne Johnson.

Posisi selanjutnya di pegang oleh Sing pada urutan Billboard 200 ke-8. Lagu berjudul Faith yang dibawakan oleh Stevie Wonder dan Ariana Grande menjadi soundtrack utama yang dipublikasikan.

Disamping itu, layaknya film animasi lainnya para aktor dan aktiris pengisi suara ikut bernyanyi. Dalam film ini Scarlet Johannson yang membawakan lagu berjudul I Don't Wanna dan Hallelujah oleh Tory Kelly.

Film animasi musikal terakhir yang bersaing di Billboard 200 adalah Trolls. Mereka menduduki urutan ke-10 dengan album soundtrack yang paling pecah datang dari Justin Timberlake lewat lagu Can't Stop The Feeling.

Selain itu, aktris Anna Kedrik hingga Ariana Grande juga ikut menyumbangkan suara mereka untuk film produksi DreamWorks Animation ini.