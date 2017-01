Soulja Boy Rilis Diss Track untuk Chris Brown dan 50 Cent

LOS ANGELES - Soulja Boy baru-baru ini merilis diss track untuk Chris Brown dan 50 Cent yang berjudul Hit Em With The Draco.

Dalam diss track tersebut, Soulja Boy membuat lelucon tentang kondisi keuangan 50 Cent yang saat ini dikabarkan tengah bermasalah. Hal ini ditunjukkan Soulja lewat salah satu lirik yang berbunyi 'You made all that money off Vitamin Water and then filed for bankruptcy'. Sementara untuk Chris Brown, Soulja berjanji akan mengalahkan sang seteru kala mereka bersua diatas ring tinju nanti.

Mengenai pertandingan tinju yang melibatkan keduanya, aksi ini merupakan lanjutan dari konflik yang bermula pada 3 Januari 2017 lalu. Saat itu, Brown merasa terganggu dengan sikap Soulja, yang memberikan likes terhadap foto mantan kekasihnya, Karrueche Tran di Instagram. Aksi saling serang terus berlanjut, hingga akhirnya Soulja dan Brown memutuskan untuk menyelesaikan konflik mereka dalam sebuah pertandingan tinju resmi.

Dilansir melalui NME, kedua rapper asal Amerika Serikat itu kini tengah melakukan persiapan jelang duel mereka diatas ring tinju. Soulja berlatih dengan Floyd Mayweather Jr., sedangkan Brown mendapat dukungan dari Mike Tyson dan 50 Cent.