Rising Star Indonesia: Perjuangan Sengit Bening Ayu vs Alif Salampessy

JAKARTA – Peserta favorit Rising Star Indonesia, Alif Salampessy dan Bening Ayu, harus berhadapan di babak Live Duel 1 Rising Star Indonesia, tayang Senin (16/01/2017). Kedua peserta yang sering dijodoh-jodohkan satu sama lain tersebut pun bersaing dengan sangat ketat. Hasilnya, Alif dan Bening sama-sama mendapat 67 persen dari penampilannya.

Menurut Expert Anang, kekurangan Alif dan Bening sama, yaitu bernyanyi tidak sesuai dengan tempo. Kekurangan tersebut diakui Expert Rossa, yang menyebut keduanya tampak ragu-ragu seperti peserta yang sebelumnya tampil. Meski sebelumnya mengucap mungkin terdapat kesalahan teknis, namun Rossa menganggap peserta sebelumnya dapat bernyanyi sesuai tempo.

“Bisa teknis, monitornya kurang bagus. Atau mungkin grogi karena harus diduelin, itu akan berpengaruh sama penampilan dan cara bernyanyi. Kalo kesalahan, yang lain juga ada yang tepat. Jadi bukan teknis. Karena sebelumnya Bening juga menguasai panggung, kok,” tutur Rossa.

Meski begitu, Rossa mengakui Bening akan menang meski penampilan Alif lebih berkembang dibandingkan babak sebelumnya. Alif mendapat pujian dari para expert dengan lagu Blame it on the Boogie karya The Jackson 5 dan Bening membawakan lagu No Way No karya Magic!.

Bening dianggap menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan pendapat para Expert, Alif mendapat tiga suara Yes, sedangkan Bening hanya mendapatkan satu dari Expert Armand Maulana. Expert Ariel menyebutkan Bening salah pilih lagu.

“Kamu tuh unik lho. Kamu tahu dari mana lagu ini? Itu agak enggak sama sama pembawaan kamu. Kamu kan ceria. Saya kira kurang sama karakter kamu, saya kira agak salah pemilihan lagunya,” tutur Ariel.

Namun, rupanya Bening lah yang memenangkan babak tersebut. Suara voting penonton dibuka hingga ke dua angka desimal, dan Bening mendapat suara sebanyak 67,47 persen, dibandingkan Alif yang mendapat 67,44 persen. Maka dari itu, kemenangan Bening sangat tipis, yaitu sebesar 0,03 persen.