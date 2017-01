Rising Star Indonesia: Menang Tipis, Ilham Novrianto Kalahkan Alda

JAKARTA – Peserta Rising Star Indonesia babak Live Duel 1, Ilham Novrianto, berhasil memenangkan duel dari Alda Wiyekedella dengan perbedaan tipis sebesar 3 persen. Ilham berhasil meraih 70 persen voting penonton, sedangkan Alda hanya berhasil mendapatkan 67 persen. Pertandingan Alda dan Ilham menjadi pembuka babak Live Duel 1 yang tayang Senin (16/01/2017).

Menurut keempat juri, kedua peserta tidak tampil dengan maksimal. Menurut Experts Rossa dan Anang Hermansyah, Alda tidak tampak menikmati penampilannya malam ini.

"Kamu ingin menjaga agar tidak fals, aku kurang terhibur dengan pembawaan kamu karena kamu sepertinya enggak enjoy dengan lagu ini," tutur Anang.

Expert Armand Maulana menganggap pemilihan lagu Alda, Emotions yang dibawakan Mariah Carey, merupakan lagu yang sulit dinyanyikan. Armand pun memberikan suara Yes pada Alda.

Di sisi lain, Ilham yang memenangkan pertandingan justru mendapat komentar yang lebih pedas dibanding Alda. Terlihat Rossa dan Anang memberikan suara No kepada Ilham. Seluruh juri rupanya mengkritik penampilan Ilham yang dianggap membosankan saat membawakan lagu Stand By Me karya Ben E King.

“Lo tuh banyak banget catetan. Lo nyanyi kayak di kamar lo dan enggak ada penonton. Sebagai performer, lu harus tetep bagus. Lo kemarin kayak nyanyi di depan kaca. Tapi gue bener-bener seneng karena karakter suara lo soulful banget. Kali ini oke, lo menang dari Alda, tapi banyak catetan,” tutur Armand.

Tidak ragu-ragu, Anang menyebut penampilan Ilham membosankan. Expert yang memberikan suara No untuk Ilham ini menjelaskan bahwa Ilham tak memanfaatkan talenta yang diberikan kepadanya.

”Dari suara pemberian Tuhan itu, kamu tidak terus memberi kelengkapan-kelengkapan teknis, menggali kemampuan kamu lagi. Kalo ada orang dari Jember seperti saya jauh-jauh pengen nonton penampilan kayak kamu, aku bisa kecewa dan ngelempar kamu. Artinya bersyukur aja hari ini kamu selamat. Tapi kalau selanjutnya kamu begini lagi pasti orang di rumah enggak vote kamu. Kenapa? Sangat menjemukan,” jelasnya.