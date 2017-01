Selena Gomez-The Weeknd Bermesraan, Justin Bieber: No Comment!

LOS ANGELES - Selena Gomez dan The Weeknd beberapa pekan lalu tertangkap kamera paparazzi sedang bermesraan berpelukan, hingga berciuman di depan publik. Lalu bagaimana tanggapan dari sang mantan kekasih, Justin Bieber?

Saat sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yakni Patrick Schwarzenegger Madison Beer di salah satu tempat di Los Angeles, Amerika Serikat. Pelantun Let Me Love You itu langsung dihujani sejumlah pertanyaan dari awak media mengenai tanggapannya soal hubungan Selena dan The Weeknd.

Namun, Justin hanya berlalu begitu saja dan menghiraukan seluruh awak media yang sudah menunggunya di luar bar dan langsung memasuki tempat tersebut bersama teman-teman aktrisnya dengan mengenakan hoodie abu-abu, topi biru dan kacamata.

Sesaat kemudian, Justin keluar dari tempat tersebut, namun ia tetap sulit dimintai keterangan mengenai kedekatan Selena dan The Weeknd. Dirinya hanya mengatakan tidak ingin berkomentar, seperti terekam dalam kamera TMZ yang dilansir Aceshowbiz, Senin (16/1/2017).

"No comment," kata Justin yang langsung masuk ke dalam mobilnya meninggalkan para awak media.