FOTO: Curhat Gisel di Hari Ulang Tahun Gempita

Gem.. selamat ulang tahun yg kedua ya.. Gak kerasa waktu cepet sekali berlalu.. Sudah dua tahun gempi hadir di hidup mama.. Sudah dua tahun gempi memberi warna di kehidupan mama dan papa.. Dua tahun ini juga mama belajar untuk sebuah peran baru yg tadinya sama sekali gak ada dibayangan mama akan seperti apa.. Baru dua tahun, masi banyaaaakkk sekali tahun tahun kedepan yg akan kita lalui bersama.. pelajari bersama.. tertawa menangis bersama.. Mama akan selalu berusaha jadi yg terbaik buat Gempi.. Thank you for making me a better person ya nak.. i love you.. 🤗 Photo @sweet.escape

A photo posted by Gisella Anastasia (@gisel_la) on Jan 15, 2017 at 2:07pm PST