Akhirnya Brad Pitt Tunjukkan Wajah Bahagia Pasca Bercerai

LOS ANGELES - Pasca bercerai dengan Angelina Jolie, aktor Brad Pitt memang diketahui jarang terlihat tampil di muka umum. Namun, pada Sabtu 14 Januari kemarin, pria berusia 53 tahun itu akhirnya memberi kejutan dengan tampil di sebuah acara amal yang diselenggarakan di sebuah tempat pribadi di Malibu.

Dalam acara tersebut, pemain film World War Z nampak mengenakan kardigan panjang, syal dan celana serba hitam. Brad Pitt memasang wajah sangat senang, walaupun berat badannya terlihat sangat turun drastis.

Terlihat lagi, Pitt sangat menikmati kebersamaannya dengan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut, seperti saling bersalaman dan membuat oranglain tertawa.

"Brad dalam keadaan yang sangat baik," kata salah satu sumber, seperti yang dilansir Aceshowbiz.com.

Tak hanya menunjukkan keadaannya baik-baik saja, dalam acara amal tersebut Brad Pitt juga memperkenalkan seorang penyanyi rock, yakni Chris Cornell, yang akan berduet dengan Sting. Lalu, Sting dan Cornell pun memainkan lagu Sting yang berjudul Every Breathe You Take and lagu milik Cornell yang berjudul Black Hole Sun secara akustik.