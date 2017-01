Alasan Taylor Swift Ingin Rumahnya Jadi Landmark Beverly Hills

LOS ANGELES – Setelah bekerja keras untuk memulihkan kondisi tempat tinggalnya yang merupakan bekas peninggalan produser Hollywood ikonik Samuel Goldwyn seperti aslinya pada 1934, Taylor Swift langsung meminta pemerintah lokal di Beverly Hills untuk menjadikan rumahnya sebagai ikon budaya dan landmark kota.

Sejak dibeli Taylor seharga 25 juta Dolar AS, pelantun Shake it Off ini telah meminta persetujuan dari Komisi Warisan Budaya Beverly Hills untuk mendukung pelestarian rumahnya yang tergolong bagian dari properti sejarah kota tersebut.

Dilansir Aceshowbiz dari Mansion Global, pada Rabu 11 Januari 2017, sebanyak lima anggota organisasi antusias mendukung permintaan Taylor untuk mengubah penggalian barunya, yang meliputi enam kamar tidur dan lima kamar mandi pada properti seluas 10.982 kaki persegi, menjadi landmark lokal.

Sementara itu, Dewan Kota Beverly Hills justru memilih menyelesaikan penunjukan tempat bersejarah pada pekan mendatang karena putusan apakah rumah milik Taylor merupakan bagian dari warisan budaya atau tidak masih terjadwal, tetapi kemenangan Taylor dengan Komisi Warisan dianggap sebagai langkah besar pertama.

"Ini adalah salah satu perkebunan besar di kota ini (Beverly Hills), dan itu sangat penting untuk sejarah kota. Dan aku senang bahwa siapa pun pemiliknya, mereka pernah menemukan hal itu penting untuk tetap menjaga rumah ini dan menghabiskan uang demi mengembalikannya (kondisi semula) karena ada hal kecil untuk dilakukan," kata Noah Furie wakil ketua Komisi Heritage Beverly Hills.

Dilansir Aceshowbiz, Senin (16/1/2017), sayangnya tidak diungkapkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan Taylor untuk pemulihan rumah Goldwyn tersebut. Menurut Arsitek Monique Schenk yang menangani pembangunan ulang rumah tersebut, sedikitnya proses itu telah berlangsung lebih dari satu tahun.

"Ketika proyek ini selesai, mudah-mudahan tahun ini dalam waktu dekat akan menjadi hal yang spektakuler," kata Monique. Menurutnya, Dirinya dan Taylor telah menjaga dan memelihara banyak elemen khusus dari kondisi terburuk rumah tersebut dan berhasil mereplikasinya dengan baik.