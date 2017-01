VIDEO: Jupe Nangis Dapat Kejutan dari Fans

JAKARTA - Julia Perez (Jupe) menjadi salah satu artis Tanah Air yang paling rajin mengunggah momen di jagat dunia maya. Namun terbiasa ceria, pemilik nama asli Yuli Rachmawati malah memposting video terbaru sembari menangis tersedu-sedu.

Usut punya usut, pelantun Belah Duren itu menangis rupanya karena terharu dengan kejutan yang disiapkan oleh para fans yang menamakan diri mereka sebagai Jupenizer. Hal ini bermula saat setibanya Jupe di rumah, ia disambut dengan baner besar bertuliskan "Hari Cinta Jupe Sedunia 9 January spesial day of Junipenizer for Julia Perez".

"Thankyou so much, this's so special," ungkap Jupe di Instagram, 15 Januari 2017.

Dalam video yang direkam Jupe itu terlihat rumahnya didesain sedemikian rupa oleh para penggamar. Ada banyak fotonya ketika sedang sakit hingga tertawa bahagia di pajang di samping baner besar itu. Dari sanalah mantan Gaston Castano itu langsung tak mampu menahan isakannya.

"So Sweet. Kalian bikin aku nangis nih. Wah amazing. Terimakasih anak-anak ku tercinta. Amazing surprise. Mamita cinta kalian semua. I Love you. hiks," imbuhnya dengan sesekali terdengar isakan.

Selain itu, ada banyak taburan bunga dan lilin hingga balon yang berbentuk I Love Jupe untuk menyambut wanita berusia 36 tahun itu. Jupe sendiri benar-benar tak menyangka mendapakatkan kejutan luar biasa dari para penggemarnya itu.

Selain dibuat tersentuh dengan dekorasi yang dibuat fans, rupanya masih ada banyak hadiah yang menyambut Jupe di kamarnya. Hadiah-hadiah itu semuanya berasal dari Jupenizer.