Gara-Gara Pengasuh, Kourtney Kardashian-Mariah Carey Musuhan

LOS ANGELES- Gara-gara pengasuh, Mariah Carey bermusuhan dengan Kourtney Kardashian. Kabar menyebutkan jika Mariah Carey sudah mencuri pengasuh dari bintang Keeping Up with the Kardashians itu.

Saat menghadiri kelas senam, anak kembar Mariah, Morrocan dan Monroe rupanya ditemani oleh pengasuh Kourtney. Sebuah media menyebutkan jika pengasuh tersebut berhenti dari keluarga Kardashian, setelah menerima penawaran gaji yang lebih tinggi dari Mariah. Padahal, pengasuh itu sudah lama bekerja dengan Kourtney

“Anak-anak Mariah Carey, Moroccan dan Monroe Canon hadir di kelas gymnastic dan karate ditemani oleh pengasuh Kourtney. Sementara, anak-anak Kourtney tidak ditemani pengasuhnya. Mariah mencurinya,” tutur laporan media tersebut, sebagaimana dikutip Aceshowbiz, Senin (16/1/2017).

Sementara menurut sumber, Mariah Carey tidak hanya memberi gaji yang tinggi. Pelantun All I Want for Christmas Is You itu juga menawarkan penggantian lain, agar si pengasuh mau berhenti dari tempat Kourtney Kardashian.

“Kourtney sangat sedih dan kecewa karena sang diva mengambil pengasuhnya. Apalagi, Kourtney dikabarkan sedang hamil anak keempat dengan Scott Disick,” tutupnya.