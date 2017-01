FOTO: Perjuangan Haru Andien Melahirkan dengan Metode Water Birth

JAKARTA - Tanpa diketahui publik, Andien dan Irfan Wahyudi (Ippe) telah dikaruniai anak pertama. Anak berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Anaku Askara Biru dengan panggilan Kawa.

Andien sendiri melahirkan di rumah dengan metode water birth. Dalam akun Instagram miliknya, Andien menjelaskan proses water birth itu yang dilaksanakan pada 7 Januari 2017.

A photo posted by Andien Aisyah (@andienaisyah) on Jan 14, 2017 at 8:37pm PST

"Kilas balik ke Sabtu minggu lalu. Pagi sekitar pukul 8.00 saya merasakan kontraksi hebat. Untuk itu, saya minta suami saya menemani berjalan-jalan sembari earthing di luar rumah. Ketika merasa sudah tak mampu berjalan, akhirnya saya menghubungi bidan untuk datang ke rumah saat itu juga," tulis Andien.

Kontraksi makin hebat. Andien pun menjalani pembukaan tiap fase semakin cepat. Andien dan Ippe saling berpegangan untuk bisa mengeluarkan sang buah hati. Kuatnya ikatan cinta mereka sangat terasa dalam foto yang diunggah di akun Instagram miliknya.

"Sekitar pukul 11.00 bidan datang, sejam kemudian dicek ternyata belum ada pembukaan. Kontraksi datang semakin hebat, hingga akhirnya pukul 14.00 dicek kembali ternyata sudah pembukaan 1 menjelang 2. Tak disangka, pembukaan demi pembukaan berjalan lebih cepat dari yang saya kira," sambungnya.

Di penghujung pembukaan, Andien makin berjuang untuk bisa mengeluarkan sang jabang bayi. Andien pun rupanya telah melakukan gladi bersih agar di detik-detik kelahiran sang anak dalam posisi water birth.

Bahkan tetangga Andien turut membantu. Pasalnya Ippe kekurangan air hangat dan beruntung tetangga turut membantu dengan memasak dan membawa air hangat yang dibutuhkan Andien.

"Ketika pembukaan 8 akhirnya saya masuk ke birthing pool yang sudah disediakan oleh suami saya secara buru-buru. Walaupun kami sudah melakukan "gladi bersih" berdua beberapa hari sebelumnya, nyatanya hari itu semuanya benar-benar terjadi sangatlah cepat. Suami saya membeli 15 galon air mineral, merebusnya.. Dan karena waktu tidak nututin, akhirnya harus minta tolong bantuan ngerebus air ke tetangga. Anyway, akhirnya @cyclonesia pun masuk ke dalam kolam. Sungguh pengalaman kontraksi yang indah. Pelukan suami saya membuat saya merasa tenang dan dicintai. Kurang lebih 30 menit kemudian, suami saya menangkap sendiri buah hatinya keluar dari perut saya," sambungnya.

"Proses dari pembukaan 1 hingga lahir memakan waktu 3 jam kurang (and feels like it was the longest 3 hours of my life). Bahagia. Haru. Semua jadi satu. That was a life changing experience. Alhamdulillah. Anaku Askara Biru, terlahir atas permintaannya dengan caranya sendiri. Hari itu.. Dia menginginkan hanya saya, suami saya, dan dirinya. Dibantu dengan bidan-bidan tercinta πŸ™πŸ» #waterbirth #andienippestory #BELAHANJANTUNGKU," tandasnya.