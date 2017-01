FOTO: Andien Pamer Foto Anak Pertama

Tepat seminggu lalu, 7 Januari '17 pukul 17 kurang 10, semesta menyambut kehadiran malaikat kecil kami, Anaku Askara Biru (Kawa). . . Syukur Alhamdulillah proses persalinan normal, gentle birth yang indah dengan cara water birth di rumah berjalan dengan lancar dan selamat. Kawa lahir dengan berat 3,285 kg dan panjang 49 cm. . . Welcome to the world full of love, #BELAHANJANTUNGKU πŸ’•Β #gentlebirth #waterbirth #homebirth #lotusbirth

