Bella Hadid Masih Cinta The Weeknd

LOS ANGELES – Selena Gomez dan The Weeknd tepergok tampil mesra. Sontak hal ini membuat mantan kekasih The Weeknd, Bella Hadid geram.

Dilansir Solopos.com, baru-baru ini Bella Hadid diketahui berhenti mengikuti (unfollow) akun Instagram Selena Gomez, setelah pelantun Come and Get It itu ketahuan mencium mantan kekasihnya, The Weeknd.

Aksi Selena Gomez terekam dalam sebuah foto yang tersebar luas di dunia maya. Foto tersebut kabarnya membuat Bella merasa amat kesal. Pasalnya, model Victoria’s Secret itu disebut-sebut masih mencintai The Weeknd.

“Bella memang telah putus dengan The Weeknd. Ia juga telah mencoba tidak mempedulikan pria itu lagi. Tapi, nyatanya ia masih amat mencintai pria itu,” tutur salah seorang rekan Bella yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir E! News.

Sumber tersebut juga mengatakan keputusan Bella meng-unfollow akun Instagram Selena Gomez terjadi karena ia merasa amat cemburu. “Sejak putus, komunikasi antara Bella dengan The Weeknd sebenarnya masih baik-baik saja. Tapi, foto tersebut membuatnya merasa sakit hati. Ia ternyata masih belum bisa melupakan kenangan indahnya selama bersama The Weeknd,” sambung sumber yang sama.

Sebelum peristiwa ini terjadi, hubungan Bella dengan Sellena terjalin cukup akrab. Keduanya bahkan kerap menghabiskan waktu bersama. Tapi, hubungan persahabatan keduanya dikabarkan telah berakhir semenjak foto tersebut beredar.

“Awalnya Bella menganggap Selena sebagai teman baiknya. Keduanya bahkan kerap pergi menghabiskan waktu berdua. Tapi, sejak kejadian ini, Bella menjadi cuek bahkan tak ingin terlibat hubungan apapun dengan Selena lagi,” imbuh sumber tersebut.

Sementara itu, kabar kedekatan Selena dan Abel (nama asli The Weeknd) mencuat setelah keduanya diketahui berkencan romantis di sebuah restoran di Santa Monica, Kalifornia, Amerika Serikat. Abel disebut-sebut telah lama menaruh hati kepada Selena. Menurut Abel, Selena adalah sosok yang sangat berbakat dan seksi.