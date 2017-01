FOTO: Romantisnya Darius dan Donna Agnesia Parasailing di Maladewa

JAKARTA - Pasangan suami istri Darius Sinathriya dan Donna Agnesia menjadi salah satu pasangan selebriti paling romantis. Pasangan ini kerap dijadikan ikon pasangan romantis di jagat hiburan.

Kali ini, Darius dan Donna memamerkan momen romantisnya di Instagram. Tak cuma jalan-jalan dan menikmati keindahan Maladewa, Darius dan Donna bahkan turut memacu adrenalin dengan mengikuti parasailing.

With you i will conquer the world πŸ’ͺπŸΌπŸ’™ A photo posted by Donna Agnesia (@dagnesia) on Jan 14, 2017 at 5:05pm PST

Caption dari gambar yang diambil saat berada di atas ketinggian membuat para netizen luluh dan iri dengan keromantisan pasangan ini. Sebab, Donna akan menaklukan dunia ketika bersama sang suami dan teman hidupnya hingga akhir hayat, Darius.

"With you i will conquer the world," tulis Donna.