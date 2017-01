Game of Thrones 8 Bisa Lebih dari 6 Episode

Game of Thrones (Foto: Gameofthronesfans)

LOS ANGELES - Sebanyak 13 episode akan disiapkan HBO untuk dua season terakhir dari Game of Thrones. Di season 7 akan ada tujuh episode dan enam episode di season 8.

Namun rencana itu tampaknya bisa berubah. Presiden Program HBO, Casey Bloys mengisyaratkan bahwa season terakhir serial kolosal fenomenal itu bisa saja lebih dari enam episode.

"Mereka masih mencari tahu bentuk musim, apa yang mereka ingin lakukan. Saya ingin lebih banyak dari yang mereka lakukan. Jika mereka memberikan saya delapan, saya ingin 10," ujar Bloys kepada EW seperti dilansir Aceshowbiz.

Casey Bloys juga sedikit membocorkan rencana prekuel dari Game Of Thrones. Ditegaskan bahwa prekuel ini mungkin terjadi ketimbang spin off dari Game Of Thrones.

Game Of Thrones sendiri telah berjalan 6 season. Rencananya season 7 akan tayang pada musim panas tahun ini sebanyak tujuh episode.