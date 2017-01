Rihanna Pimpin Nominasi BRIT Award 2017

LONDON - Nominasi BRIT Award 2017 telah diumumkan. Dari deretan nominasi itu ada dua nama yang mencolok yakni, Rihanna dan David Bowie.

RIhanna mendominasi karena masuk sebagai nomine di Female Solo Artist, British Artist Video of the Year dan British Single untuk lagu This Is What You Came For feat Calvin Harris. Sementara itu, Bowie menjadi nomine di Album of the Year untuk album album "Blackstar" dan The British Male Solo Artist.

Nama lain yang turut menarik perhatian adalah Little Mix yang juga meraih tiga nominasi dan Skepta. Little Mix menjadi nomine di British Group, British Artist Video of the Year dan British Single. Sementara Skepta berada di British Male Solo Artist dan MasterCard British Album of the Year

Adele menjadi nama yang menggejutkan. Tahun ini, Adele hanya berhasil masuk dalam satu kategori yakni British Artist Video of the Year dalam Send My Love (To Your New Lover).

BRIT Award 2017 akan dihelat pada 22 Februari 2017. Dipandu oleh Michael Buble, BRIT Awards akan digelar di The 02 Arena, London, Inggris.