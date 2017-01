FOTO: Sting dan Chris Cornell Duet Perdana di Celebrity Charity and Rock Event

LOS ANGELES - Musisi sekaligus penyanyi Sting berduet pertama kali dengan Chris Cornell pada acara Celebrity Charity and Rock Event di Malibu yang dipandu oleh Brad Pitt.

Seperti dilansir dalam laman Aceshowbiz, Sting dan Cornell berduet dengan menyanyikan masing-masing lagu milik mereka, yakni Every Breathe You Take dan Black Hole Sun secara akustik.

Kebersamaan Sting, Cornell dan Brad Pitt pun diabadikan melalui foto yang diunggah oleh masing-masing pada akun Instagram.

Had an amazing night performing for #RockforEB with @theofficialsting & #bradpitt A photo posted by Chris Cornell (@chriscornellofficial) on Jan 15, 2017 at 1:04am PST

"Had an amazing night performing for #RockforEB with @theofficialsting & #bradpitt," tulis @chriscornellofficial.

"Honoured to participate in the Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation's fourth annual ROCK4EB! in Malibu with these gentlemen @chriscornellofficial & #bradpitt πŸ“· by @the_amy_decker," tulis @theofficialsting.

Acara yang diselenggarakan salah satu merk perhiasan yang berjudul ROCK4EB dimaksudkan untuk mensosialisasikan bahaya penyakit kulit langka. Acara ini dimeriahkan juga oleh Zach Galifianakis, Courteney Cox, David Spade dan Kaley Cuoco.