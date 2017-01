Kim Kardashian & Kanye West Sewa Guru Seks

LOS ANGELES - Rumor retaknya rumah tangga Kim Kardashian dan Kanye West masih saja beredar. Kali ini, bintang Keeping Up With the Kardashian itu dan sang suami dikabarkan menyewa guru seks untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

Menurut seorang sumber, baik Kanye maupun Kim sama-sama sudah tak punya gairah seks lagi. Kim sudah malas berhubungan intim setelah melahirkan anak keduany, Saint West. Sementara Kanye lebih banyak beristirahat setelah sakit akhir 2016 lalu.

"Libido Kim sudah mencapai puncaknya setelah Saint lahir. Setelah itu hanya makin buruk. Tapi semua bukan salahnya. Seks Kanye juga berhenti begitu dia sakit," ungkap sumber kepada National Enquirer seperti dikutip oleh Aceshowbiz.

Fakta ini ditakutkan akan benar-benar makin menghancurkan rumah tangga Kim dan Kanye yang dikabarkan sudah di ujung tanduk. Oleh karena itu keduanya sepakat menyewa guru seks.

"Mereka tahu mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan untuk menghindari klimaks permanen dari hubungan mereka," pungkas narasumber.

Belum ada komentar apapun terkait gosip ini, baik dari juru bicara Kim atau pun Kanye. Namun menurut Gossip Cop, rumor tersebut di atas sama sekali tidak benar dan hanya dibuat-buat.