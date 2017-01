TOP MOVIE: Sex and the City Versi Jepang Bakal Tayang di Indonesia

Sex and The City (Foto: Ist)

JAKARTA – Ingat dengan serial Sex and the City yang tayang di Amerika sejak 1998 hingga 2004? Kini, serial komedi romantis yang melambungkan nama Sarah Jessica Parker itu akan diadaptasi menjadi versi Jepang.

Versi Jepang Sex and the City masih akan menceritakan sekelompok grup perempuan yang belum menikah walau umurnya sudah tak lagi muda. Bedanya, jika Sex and the City Amerika menceritakan kehidupan empat wanita jomblo, versi Jepang berfokus pada tiga wanita saja.

