Bella Hadid Tak Suka dengan Gosip The Weeknd Pacari Selena Gomez

LOS ANGELES - Bella Hadid dikabarkan tak senang melihat hubungan mantan kekasihnya The Weeknd dan Selena Gomez.



Dilansir AceShowbiz, seorang sumber mengatakan bahwa model Victoria Secret tersebut memberikan reaksi cemburu pada kisah asmara pelantun Starboy tersebut. Pada media setempat ia mengaku sakit melihat pasangan baru itu karena masih belum bisa melepas hati dari The Weeknd.



"Dia (Bella) belum menyudahi perasaanya dengan The Weeknd. Dia masih mencintainta. Tapi dia sangat dingin dengan kisah asmara Selena itu," ujar seorang sumber.



"Dia tidak senang saat semua gosip memberitakan tentang The Weekend dan Selena. Hal itu membuatnya sakit saat Selena berada di dekat lelakinya dan dia merasa masih memiliki hubungan dengannya," tambahnya.



The Weeknd dan Selena Gomez kepergok tengah bermesraan di sebuah restauran Italia Giorgio Baldi, Santa Monica. Mengingat hubungan keduanya, Bella Hadid langsung meng-unfollowed Selena di Instagram.