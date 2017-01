TOP MOVIE: Emma Stone Terharu Raih Best Actress Golden Globes 2017

LOS ANGELES – La La Land tanpa lawan di Golden Globe 2017. Film arahan Damien Chazelle ini mendominasi kategori Film Musical or Comedy dengan memenangkan hampir semua nominasi.

Terbaru, La La Land mengantar Emma Stone untuk membawa pulang trofi Golden Globe lewat kategori Best Actress in a Motion Picture - Comedy or Musical. Berkat kemenangan Emma ini, La La Land berhasil menyandingkan trofi Best Actor dan Best Actress untuk genre komedi musikal.

