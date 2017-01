Main Musik EDM, Nikita Willy dan DJ RBA Targetkan Go Internasional

JAKARTA - Nikita Willy dan DJ RBA memulai proyek kolaborasi baru untuk single Blowed yang mengangkat jenis musik electronic dance music (EDM) berbahasa Inggris. Lewat kerjasama tersebut mereka ingin kembali memperkenalkan diri, dimana Nikita Willy sebagai Niki dan RBA tak hanya sebagai DJ tapi juga produser musik.



Langkah mereka menciptakan lagu berbahasa Inggris ini tak lain adalah untuk melebarkan sayap ke industri musik internasional. Mereka menargetkan untuk bisa dikenal di kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu.



"Akhirnya kita pilih (bahasa) Inggris karena kita udah saatnya juga bikin Indonesia bisa go internasional, bisa dipahami oleh orang-orang worldwide atau seenggganya di Southeast Asia dulu lah ya untuk tahu lagu-lagu kita dan langsung bisa tahu ini lagunya mengenai apa," jelas DJ RBA di Dreamland Studio, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/1/2016).



Meski memang berencana untuk go internasional, mereka tak lupa mengawali proyeknya di Indonesia terlebih dahulu. Dengan lagu Blowed yang berbahasa Inggris, mereka yakin bisa lebih akrab di telinga pendengar musik luar negeri.



"Rencana (go internasional) itu ada. Tapi kami pengin gerak dulu market Indonesia. Setelah itu, mungkin kami ke luar juga. Lagunya juga bahasa Inggris jadi lebih akrab untuk internasional," tambahnya.



Sejauh ini, Niki dan DJ RBA telah mencicipi panggung festival musik EDM dalam negeri yakni Djakarta Warehouse Project pada Desember 2016. Mereka juga tak menurup kemungkinan untuk menancapkan kaki di panggung musik festival lainnya.



"Kami udah di DWP. Mudah-mudahan kami tahun ini bisa perform di beberapa music festival. Kami open minded," kata Niki.



"Moga-moga di tahun 2017 ini kita bisa perform di panggung musik enggak cuma EDM festival tapi di segala festival musik kita juga bisa," harap DJ RBA.