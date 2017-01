Rilis Single Blowed Bareng DJ RBA, Nikita Willy Seksi Main Musik EDM

JAKARTA - Nikita Willy kini tampil dengan gaya bermusik baru. Lebih segar, dan seksi. Tak lagi mellow dengan lagu ballad andalannya, ia lebih enerjik dengan single terbaru berjudul Blowed yang memiliki irama electronic dance music (EDM).



Menggandeng DJ RBA, untuk bisa keluar dari zona nyaman bermusiknya. Ia juga tak lagi membawakan lagu sakit hati dengan penampilannya kali ini.



"Karena aku ingin berada di luar comfort zone aku. Mungkin orang lihat aku selalu pop ballad tentang sakit hati, putus cinta, dan lain-lain. Sekarang aku ingin mengubah semuanya," kata wanita yang akrab disapa Niki di Dreamland Studio, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 14 Januari 2017.



"Aku pengin mencoba hal yag baru, dengan genre musik yang baru, dan tema lagu yang baru juga," tambahnya.



Tak hanya lagu yang berubah. Ia juga mengubah aksi panggungnya dengan asik menari dan ikut dalam alunan musik dari piringan hitam DJ.



"Biasanya kalau di stage aku kayak akting sedih dan stand still sekarang di stage aku harus joget-joget dan aku harus sama DJ juga," pungkasnya.



DJ RBA sendiri mengaku kalau Niki telah sukses mengubah image penyanyi ballad yang melekat pada dirinya.



"Dulu kan drama banget ya Nikita Willy yang di sinetron, drama segala macam, ballad, (dan) sedih. Dan sekarang something more fun, lebih energetic, (dan) lebih dance," kata DJ RBA.



Blowed mengisahkan tentang seorang wanita yang telah menemukan sosok lelaku pujaan barunya usai patah hati dan kembaki jatuh cinta. Lagu ini telah dirilis pada 25 Desember 2016 dan saat ini tengah menjalani proses syuting video klipnya.