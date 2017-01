Mengenang Oon, Berikut 8 Lagu Paling Populer dari Project Pop

JAKARTA – Kepergian salah satu personel Project Pop, Oon, memberikan kesedihan bagi keluarga, sahabat, dan juga para penggemarnya. Grup musik yang digawangi oleh Tika Panggabean, Yosi, Udjo, Gugum, dan Odie ini menghiasi panggung hiburan Tanah Air dengan warna musik mereka yang berbeda.

Project Pop dikenal sebagai sebuah grup vocal yang selalu memberikan keceriaan di setiap lagu-lagunya. Rangkaian lirik yang kocak dan menggelitik menjadi identitas dari grup yang dibentuk di kota Bandung ini.

Untuk mengenang kepergian Oon, Okezone telah merangkum delapan buah lagu yang paling populer dari Project Pop. Berikut adalah lagu-lagu yang tak terlupakan dari mereka:

1. Tu Wa Ga Pat

Karier bermusik Project Pop mulai menemukan titik cerah setelah merilis album Tu Wa Ga Pat. Mereka seolah menemukan sebuah ruang kosong di industry musik Indonesia yang membutuhkan hiburan melalui musik yang up beat dipadukan dengan lirik yang lucu. Lagu ini dipastikan menjadi salah satu lagu yang paling bersejarah sekaligus populer bagi para penggemar Project Pop.

2. Jangan Ganggu

“Jangan ganggu, banci!” seketika menjadi sebuah frasa yang sering didengar di setiap tongkrongan. Asalnya dari mana lagi kalau bukan dari lirik lagu Project Pop. Musik pop dengan lirik lagu menggelitik yang menjadi ciri khasnya kembali menjadi sajian utama. Fenomena banci yang sering mengganggu pun diangkat sebagai kisah utama. Lagunya sangat catchy dan mudah untuk dihafalkan.

3. Dangdut Is The Music Of My Country

Seiring dengan semakin gencarnya budaya Barat yang masuk ke Indonesia, jenis-jenis musik Indonesia pun mulai secara perlahan berubah. Indonesia yang terkenal akan musik dangdutnya justru mulai menggandrungi musik-musik dari luar. Hal ini dijadikan sebuah ide menarik untuk dijadikan sebuah lagu oleh Project Pop yang memang dikenal sangat kreatif. Dirilis pada tahun 2003, Dangdut Is The Music Of My Country menjadi sebuah sindiran halus yang justru nikmat untuk diperdengarkan. Lagu ini terbilang sangat sukses di pasaran dan sangat sering diputar di radio-radio.

4. Pacarku Superstar

Satu lagi lagu hits yang melambungkan nama Project Pop dari album “Pop OK” selain Dangdut Is The Music Of My Country adalah Pacarku Superstar. Lirik lagunya pun terbilang sangat lucu. Project Pop membawa para penggemarnya untuk berandai-andai jika seorang superstar menjadi kekasihnya. Dikemas secara lucu, lagu ini juga meledak di pasaran. Secara keseluruhan, album “Pop OK” merupakan salah satu album tersukses bagi mereka.

5. Metal vs Dugem

Apa jadinya jika dua jenis musik berbeda seperti Metal dan Dugem disatukan menjadi sebuah lagu? Hanya Project Pop yang mampu menggabungkannya dengan manis. Diambil dari album “Six-a-Six”, lagu Metal vs Dugem menjadi jagoan utamanya. Perbedaan jenis karakter suara di para personelnya pun dimanfaatkan dengan jeli pada lagu ini.

6. Goyang Duyu

Selalu ada cara dari Project Pop untuk menghibur masyarakat Indonesia dengan karyanya. Meski sempat tidak aktif dalam bermusik, Project Pop kembali merilis album yang berisikan lagu-lagu yang enak untuk didengar. Sebut saja Goyang Duyu, siapa yang tak kenal dengan lagu ini? Siapa yang tak ikut mengangkat jempol dan bergoyang ketika mendengarkan lagu ini? Sebuah bukti nyata bahwa lagu mereka sangat sederhana namun memberikan dampak keceriaan besar bagi para penggemarnya.

7. Bukan Superstar

Tema superstar kembali diangkat oleh Project Pop ke dalam lagunya. Hampir sama dengan karya sebelumnya, mereka mengajak para pendengar untuk berandai-andai menjadi seorang superstar. Nama-nama terkenal seperti Pasha Ungu, Giring Nidji, Mulan Jameela, Ariel NOAH dan bahkan Glenn Fredly dijadikan sebagai idola yang ingin ditirukan. Lagi-lagi, lagu mereka meledak di pasaran karena video klipnya pun sangat lucu. Semua personel berpura-pura menjadi superstar di atas meski pada akhirnya mereka tersadar bahwa mereka bukan superstar dan hanya manusia biasa.

8. Bau Bau Bau

Memadukan musik santai dengan lirik jenaka memang menjadi andalan Project Pop. Siapa sangka lagu yang dibangun dengan nuansa jazz bercampur pop santai ini seketika menjadi lelucon begitu menyentuh bagian reff-nya? Lagu ini bahkan sering kali dijadikan sindiran halus oleh seseorang kepada temannya yang memiliki masalah dengan ketiaknya.

Kenangan-kenangan tersebut tentunya akan semakin membuat Anda merindukan karya-karya Project Pop dengan personel lengkapnya, bukan? Apalagi Oon yang selalu mendapatkan peran yang lucu sekaligus menggemaskan di setiap video klipnya. Rest In Piece, Oon. We’ll be missing you.