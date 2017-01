MNCTV Hadirkan Serial Untuk Selamanya (I'll Never Say Goodbye)

JAKARTA- Setelah sukses menayangkan drama Filipina Pangako Sa’yo dan On The Wings of Love, MNCTV kembali menghadirkan salah satu drama terbaik Filipina terbaru “Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye)”.

Serial drama Filipina Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) berkisah tentang cinta segitiga yang dibumbui konflik dan romantisme. Di Filipina, serial drama Untuk Selamanya ini berjudul asli Magpahanggang Wakas yang pertama kali ditayangkan pada 19 September 2016.

Drama seri produksi RSB Drama Unit ini disutradarai oleh FM Reyes dan Raymund B. Serial drama Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) menceritakan kisah cinta segitiga antara Aryann Castillo (Arci Munoz), Waldo del Mar (Jericho Rosales), dan Tristan Lozado (John Estrada). Drama ini akan ditayangkan setiap hari, mulai Jumat 13 Januari 2017 pada pukul 21.00 WIB.

Drama Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye), berawal ketika Waldo dijatuhi hukuman penjara. Waldo tidak sengaja membunuh paman Aryann (Dodong) yang ingin memperkosa Aryann. Karena merasa bersalah, Aryan pun bertekad mengumpulkan uang untuk membebaskan Waldo.

Aryann kemudian bertemu Tristan Lozado (John Estrada) yang memberikan uang untuknya. Dengan uang tersebut, Aryann menyewa pengacara untuk membebaskan Waldo dari penjara.

Setelah dibebaskan, Waldo pun datang untuk meminta maaf pada Aryann. Langkah Waldo terhenti oleh Armand yang menodongkan pistol dan menembaknya.

Tubuh Waldo jatuh ke dalam jurang dan hilang di tengah laut. Semua orang menganggap Waldo meninggal. Namun, Aryann tetap percaya jika Waldo masih hidup. Tanpa disangka, Waldo rupanya masih hidup meski mengalami hilang ingatan. Waldo tinggal bersama seorang perawat bernama Leila yang menemukan dan merawatnya.

Tristan mulai menunjukkan ketertarikannya pada Aryann dan menyatakan cintanya. Waldo bekerja di perusahaan pengalengan ikan bernama Supreme Pasific yang ternyata dipimpin oleh Tristan. Waldo menjadi salah satu pegawai berpotensi di mata Tristan.

Setelah bertahun-tahun menganggap Waldo meninggal, Aryann akhirnya melihat Waldo kembali. Waldo terkejut melihat wanita yang dicintai kini bersama dengan pria yang tak lain adalah atasannya sendiri. Waldo dan Aryann bertemu. Namun, kini perasaan Aryann pada Waldo tak lagi sama sejak kehadiran Tristan dalam hidupnya.

Tiga Aktor utama serial drama Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) yang diperankan Aryann Castillo (Arci Munoz), Waldo del Mar (Jericho Rosales), dan Tristan Lozado merupakan aktor yang sudah tidak asing lagi dikancah dunia perfilman Filipina. Arci Munoz, gadis berparas cantik ini juga pernah membintangi sederet film Filipina terbaik, seperti Camp Sawi (2016), Always Be My Maybe (2016), dan The Fighting Chefs (2013).

Sedangkan, Jericho Rosales merupakan pemeran utama di beberapa film, seperti Walang Forever (2015), Breakaway (2012), Red (2014), Yesterday, Today, Tomorrow (2011), Pacquiao: The Movie (2006). Terakhir, aktor John Estrada aktor yang berasal dari Quezon City ini pernah membintangi beberapa film, yakni Walang Iwanan (2015), Ikaw Lamang (2014), Huwag Ka Lang Mawawala (2013).

Bagaimana kisah selengkapnya dari cinta segitiga Aryann Castillo, Waldo del Mar, dan Tristan Lozado? Saksikan serial drama Filipina Untuk Selamanya (I’ll Never Say Goodbye) hanya di MNCTV.