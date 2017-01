Project Pop: Terima Kasih untuk Setiap Kenangan Oon!

JAKARTA – Ucapan Yosi Project Pop di Instagram, Jumat (13/01/2017), nampak menggambarkan bagaimana Project Pop sangat kehilangan sosok Oon.

“Sudah pasti ada yg kurang, minus loe, On! You'll b remembered. You'll b missed a lot!,” ucap Yosi di foto unggahannya tersebut.

Kepergian Oon Project Pop selama-lamanya meninggalkan banyak kesan bagi Project Pop dan para penggemarnya. Apalagi, Oon terkenal sebagai pribadi yang banyak tingkah dan tidak takut menjadi bahan lawakan yang tidak pernah habis. Tingkahnya pun terlihat di berbagai acara televisi maupun di video klip-video klip Project Pop. Salah satunya, menjadi Noe ‘Letto’ di video klip Bukan Superstar.

Tentunya, Yosi punya banyak kenangan dengan Oon. Yosi pun menamai satu-satu aksi apa saja yang pernah dilakukan Oon bersama dirinya.

“Ga ada lagi parody Sandy Sundoro, Poh nya Teletubbies, pemegang nada La pada lagu Do Re Mi, partner gw nge Rap di lagu Dangdut is The Music,” tulis Yosi.

Peran Oon di sebuah film juga dikenang Udjo.

“Telah gugur salah satu dari Laskar Pemimpi....sodara Once Sahuleka... You'll be remembered, and the rest of the Laskar will continue the battle!!!,” tulis Udjo di Instagram, Jumat (13/01/2017).

Tika Panggabean turut mengenang jasa-jasa Oon.

“Makasih utk perhatian2 loe... 😇 Makasih utk info2 gadget loe...📱💻 Makasih utk rekomendasi tempat makan enak yg buanyaak... 🍟🥘🍰😋😍 Makasih utk ekspresi loe yg kadang lempeng di blkg panggung, tapi begitu lucu di atas panggung... 😄😁 Makasih utk stp perdebatan & kesepakatan kita ✌🏽 Makasih utk jatoh, bangun, ketawa, nangis, kesel, sayang, kesel lg, sayang lg 🤗🤗 Makasih utk setiap kenangan...😘😘,” tulis Tika di Instagram.

Selamat jalan Oon Project Pop!