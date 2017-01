Selena Gomez dan The Weeknd Mesra, Bella Hadid Merasa Dikhianati

Bella Hadid dan The Weeknd (Foto: PopSugar)

LOS ANGELES - Bella Hadid merasa kecewa ketika mendengar kabar kedekatan Selena Gomez dan The Weeknd. Hal itu diketahui sejak dirinya meng-unfollow Instagram pelantun lagu Hands To Myself tersebut.

Berdasarkan salah satu sumber yang ditulis pada laman HollywoodLife menyebutkan bahwa Bella merasa terkhianati. Dirinya tak mengerti mengapa Selena dan The Weeknd sampai memamerkan hubungannya, padahal hal itu bisa mereka sembunyikan.

"Bella tidak pernah terpikirkan kalau Selena akan bermesraan di muka umum seperti itu, padahal dari awal berkenalan, Selena sangat ramah menyapanya," ujar sumber tersebut.

Supermodel berusia 20 tahun tersebut juga merasa sangat terkejut saat mengetahui kalau pelantun lagu Starboy itu mudah sekali perpaling ke lain hati setelah dua bulan berpisah darinya. Itu sangat menyakitkannya.

"Bella juga sangat terkejut betapa mudahnya Weeknd berpindah hati, setelah baru saja dua bulan berpisah. Itu semua sangat menyakitkannya," tambahnya.