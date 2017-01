Song Joong Ki-Hye Kyo Pasangan Drama Terfavorit di Indonesia

JAKARTA – Song Joong Ki dan Song Hye Kyo tak henti-hentinya dinobatkan sebagai pasangan terfavorit. Tak hanya di berbagai penghargaan di Korea Selatan, pasangan yang mendapat julukan SongSong Couple ini juga dinobatkan sebagai yang terfavorit di Indonesia.

Layanan streaming legal berbagai drama Korea di Indonesia, VIU, mengadakan poling untuk mengetahui siapa aktor, aktris, dan pasangan yang disukai masyarakat Indonesia. Hasilnya, Joong Ki dan Hye Kyo sama-sama keluar sebagai aktor serta aktris terfavorit sekaligus pasangan paling diidolakan di Tanah Air.

Masyarakat Indonesia paling mengidolakan Joong Ki dan Hye Kyo setelah melihat chemistry mereka di drama populer Descendants of the Sun. Popularitas mereka bahkan lebih tinggi dari Lee Min Ho dan Park Shin Hye yang sempat booming di Indonesia setelah berakting di drama The Heirs.

Berikut adalah daftar hasil poling aktor, aktris dan pasangan terfavorit dari VIU seperti dalam rilis yang diterima Okezone:

1. Aktor Terpopuler :

Song Joong Ki

Lee Min Ho

Kim Woo Bin

2. Aktris Terpopuler

Song Hye Kyo

Park Shin Hye

Jun Ji Hyun

3. Pasangan Yang Paling Dinantikan

Song Joong Ki & Song Hye Kyo

Lee Min Ho & Park Shin Hye

Kang Gary & Song Ji Hyo (Monday Couple – Running Man)