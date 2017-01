FOTO: Ultah ke-30, Istri Tak Mau Ricky Harun Awet Muda

JAKARTA - Tepat pada 12 Januari kemarin, aktor Ricky Harun berulang tahun ke-30. Sang istri, Herfiza pun memberikan kejutan untuk suami yang telah memberikannya dua orang buah hati tersebut.

Terlihat dari beberapa foto yang diunggah dalam akun Instagramnya saat pesta kejutan itu, Herfiza menuliskan keterangan kalau dirinya tak ingin Ricky awet muda.

Selamat ulang tahun suamiku yang ke 30 tapi mukanya kaya 17 tahun. Minum apa sih bisa awet muda terus? Formalin ya? Please, stop minum formalin! Aku gak mau nanti pas aku udah nenek-nenek dikira orang nikah sama berondong. #HappyPoyasDay A photo posted by Herfiza Novianti Harun (@herfiza) on Jan 12, 2017 at 4:22am PST

"Selamat ulang tahun suamiku yang ke 30 tapi mukanya kaya 17 tahun. Minum apa sih bisa awet muda terus? Formalin ya? Please, stop minum formalin! Aku gak mau nanti pas aku udah nenek-nenek dikira orang nikah sama berondong. #HappyPoyasDay," tulis Herfiza.

Dikesempatan yang sama pada akun Instagramnya, pemain film Demi Cinta ini pun berterima kasih karena telah diberikan kejutan oleh istri dan anak-anaknya.

"Happy me 🌈 thank you for the surprise moya kiya thaya 😘 #moya #thaya #poya #kiya," tulis Ricky Harun.