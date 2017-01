Poster Dicopot, Isu Wonder Girls Tinggalkan JYP Menguat

Wonder Girls (Foto: Ist)

SEOUL – Kabar akan hengkangnya girlband Wonder Girls dari JYP Entertainment menguat. Rumor tak sedap itu beredar kembali setelah poster Wonder Girls di gedung JYP dicopot belum lama ini.

Selama ini seperti yang diketahui khalayak luas, gedung JYP dipenuhi dengan foto-foto artisnya seperti Wonder Girls, Jo Kwon, 2PM, Baek Yerin, Park Jimin, GOT7, G.Soul, DAY6, TWICE, hingga Park Jin Young sendiri. Namun pada 12 Januari 2016, poster Wonder Girls diturunkan.

Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun poster Wonder Girls diturunkan dari Gedung JYP. Oleh karena itu fans dan netizen meyakini jika ini adalah petunjuk kuat bahwa Wheein cs akan meninggalkan agensi yang membesarkan mereka itu.

Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, hal serupa sudah pernah terjadi. Saat para personel 2AM memutuskan pindah agensi dan hanya Jo Kwon yang tetap tinggal, JYP lantas melepas poster 2AM dan menggantinya dengan foto Jo Kwon seorang diri.

Dilansir Soompi, seorang member Wonder Girls kabarnya telah bertemu pihak JYP dan tak menunjukkan niatan untuk memperpanjang kontrak grupnya. Namun keputusan itu belum final dan kini kedua belah pihak masih melakukan pembicaraan.

Kabar akan hengkangnya Wonder Girls dari JYP sudah ada dari akhir 2016 kemarin ketika mereka belum juga memperpanjang kontrak yang berakhir akhir Januari 2017 ini. Awal bulan kemarin kembali tersiar kabar jika member-member Wonder Girls akan pindah ke agensi-agensi baru dan meneruskan karier solo masing-masing.