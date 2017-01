FOTO: Yosi Tegaskan Semangat Oon Tetap Hidup di Project Pop

JAKARTA - Yosi Mokalu mengungkapkan rasa duka mendalam atas kepergian salah satu personel Project Pop, Oon. Melalui akun Instagram, pria 46 tahun menuliskan kalimat perpisahan terhadap salah satu sahabat yang tutup usia pada Jumat (13/1/2017) pagi tadi.

"Hari ini, jumlah kita akhirnya berkurang satu setelah bertahan selama 20 tahun. Selamat jalan @ronio2n Mochamad Fahroni, teman sepanggung, teman makan, sahabat, dan ahli gadgetnya Project Pop. Enggak ada lagi parodi Sandy Sundoro, Poh-nya Teletubbies, pemegang nada La pada lagu Do Re Mi, partner gue nge-Rap di lagu Dangdut is The Music, dan banyak lagi," tulis Yosi sembari mengunggah foto keenam personel Project Pop yang sudah diedit untuk menandai kepergian Oon.

Yosi sendiri dikabarkan tidak dapat menghadiri pemakaman Oon di Bandung, Jawa Barat lantaran tengah mengikuti rangkaian acara off-air Project Pop di Sumatera. Oleh karena itu, ia langsung menyempatkan diri untuk menuliskan pernyataan belasungkawa atas kepergian Oon melalui media sosial.

Kendati merasakan duka mendalam atas kepergian Oon, Yosi dalam tulisannya tetap meyakini bahwa semangat pria bernama Mochamad Fahroni akan tetap hidup di tengah kelima personel Project Pop yang lain.

"Sudah pasti ada yang kurang, minus lo, On! You'll be remembered. You'll be missed a lot! Ijinkan semangat lo tetap menjadi bagian Project Pop ya. Kita boleh tinggal berlima, tapi semangat kita selalu akan berasa berenam!," tandas penyanyi bernama lengkap Hermann Josis Mokalu.