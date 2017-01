FOTO: Pesan Haru Udjo 'Project Pop' untuk Kepergian Oon

OON PAMIT! Innalilahi wa innalillahi rojiun Di hari jumat penuh berkah 13 Januari 2017 Sahabat, sodara ,adek terkecil kita berpulang ke Rahmatullah... Semoga Allah beri pengampunan...dilapangkan jalannya menuju.Surga Nya.. Aaminn YRA Thx for all the prayers and support ya semua... So long broder...till we meet again... Love u miss u sslalu... #projectpop #20thnprojectpop #RIPOon #yeswemissyou

