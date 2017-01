Oon 'Project Pop' Meninggal, Udjo: Kami Semua Kangen Kamu

JAKARTA - Kabar duka datang dari grup musik Project Pop. Salah satu personel mereka, Oon, meninggal dunia.

Melalui instagram, Udjo Project Pop mengunggah ucapan duka cita untuk Oon. Udjo mengaku akan merindukan sahabatnya itu.

"Kepada seluruh #popop yang kita sayangi... terima kasih buat semua doa, dukungan, dan kasih sayangnya buat @ronio2n. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Di hari jumat penuh berkah 13 Januari 2017, sahabat, sodara, adek terkecil kita berpulang ke Rahmatullah @ronio2n. Allah beri pengampunan...dilapangkan jalannya menuju SurgaNya... Aaminn YRA," ungkap akun Instagram Project Pop.

"Kami semua kangen kamu, On! Rest in peace. We love you, bungsu. Tanpa kamu jadi kurang seru! #projectpop #20thnprojectpop #RIPOon #yeswemissyou," lanjut akun Instagram Project Pop.

Oon diketahui mengidap komplikasi diabetes hingga gagal ginjal. Sebelum meninggal, banyak dukungan diberikan pada Oon, baik melalui dunia maya maupun kunjungan kepada Oon.