Nama Selena Rupanya Tertulis dalam Lirik Lagu The Weeknd

LOS ANGELES – Kedekatan Selena Gomez dan The Weeknd menjadi topik perbincangan terhangat di panggung Hollywood saat ini. Keduanya tertangkap kamera saat sedang berciuman selepas makan malam romantis berdua.

Ada fakta unik mengenai kedekatan antara Selena dan The Weeknd. Rupanya, mantan kekasih Bella Hadid ini telah memiliki kekaguman tersendiri kepada Selena sejak lama. Nama Selena bahkan tertera dalam lirik lagunya yang berjudul Party Monster.

“Ooh, she mine, ooh girl, bump a line Angelina, lips like Angelina. Like Selena, ass shaped like Selena,” bunyi penggalan lirik lagunya.

Meskipun hanya sebatas lirik lagu, pemilik nama asli Abel Tesfaye ini diduga telah mengidolakan mantan kekasih Justin Bieber dari sebelum album “Starboy” diluncurkan. Tak heran jika keduanya saat ini tengah dekat dan tidak mempedulikan dengan pemberitaan yang ada tentang foto ciuman mereka.

Sayangnya, kedekatan mereka justru membuat mantan kekasih The Weeknd, Bella Hadid, cemburu. Ia lantas meng-unfollow Instagram Selena setelah melihat foto ciuman keduanya.