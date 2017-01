Dianggap Zalim karena Rambut, Vidi Aldiano Tetap Pede

JAKARTA - Vidi Aldiano tetap merasa percaya diri meski penampilan barunya menuai pro dan kontra. Ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penyanyi 26 tahun mengaku tidak pernah merasa minder dengan gaya rambut apapun yang coba ia tampilkan.

"Gue memang orangnya percaya diri dan daridulu memang lebih rapi sama penampilan. Karena gue laki bisa sangat amat dinamis saja sama rambut, kalau misalkan mau sok-sokan gaya terus salah, entar tinggal potong saja. Kalau cewek kan beda, lo mau potong panjang setengah gitu susah nge-repairnya, kalau anak laki tuh lebih simpel. Kalau masalah rambut dari dulu gue memang pede sih diapa-apain," ujar Vidi, Kamis 12 Januari 2017.

Alih-alih merasa minder, Vidi malah mengungkap bahwa dirinya memang sudah sejak lama ingin mewarnai rambutnya seperti saat ini. Diketahui, pelantun Nuansa Bening itu merubah warna rambutnya menjadi sedikit berwarna pink guna menandai comeback-nya ke jalur independen lewat single terbaru, Definisi Bahagia.

"Sebenarnya keinginan buat warnain rambut sudah dari dulu pengen banget tapi enggak pernah ada proyek atau apa yang mendukung jadi nahan-nahan, terus pas banget lagi ada single Definisi Bahagia, jadi this is the time," tuturnya.

Mengenai pro kontra tentang penampilan barunya, Vidi menuai respon beragam. Salah satu respon yang cukup menarik datang dari sang ibunda, yang sempat menyebut Vidi dzalim terhadap diri sendiri.

"Kebetulan waktu gue ngewarnain rambut, gue vlog di youtube channel gue. Dari awal prosesnya sekitar delapan jam ngewarnain rambut sampai terakhir gue kelar, langsung kayak ngerekam semua reaksi orang-orang sekeliling gue, kayak nyokap gue, bokap, adik gue. Kebetulan juga waktu itu gue ada kerjasama sama eyang Titik Puspa juga ada, jadi gue rekam tuh orang-orang. Ada yang pro, kontra dan kaget banget. Nyokap gue ngerasa gue nge-dzalimin rambut gue," pungkas pendiri VA Records.