Wow, Sex and the City Versi Jepang Bakal Tayang di Indonesia

JAKARTA – Ingat dengan serial Sex and the City yang tayang di Amerika sejak 1998 hingga 2004? Kini, serial komedi romantis yang melambungkan nama Sarah Jessica Parker itu akan diadaptasi menjadi versi Jepang.

Versi Jepang Sex and the City masih akan menceritakan sekelompok grup perempuan yang belum menikah walau umurnya sudah tak lagi muda. Bedanya, jika Sex and the City Amerika menceritakan kehidupan empat wanita jomblo, versi Jepang berfokus pada tiga wanita saja.

Sex and the City menceritakan seorang penulis, Rinko Kamata, yang sudah berusia 30an namun masih berstatus lajang. Bersama dengan kedua sahabat wanitanya, Kaori dan Koyuki, trio ini menghabiskan waktu untuk minum dan membayangkan fantasi tidak berkesudahan tentang bertemu dengan Pujaan Hati.

Bertekad untuk menemukan seorang pasangan, Rinko menetapkan tujuan hidupnya untuk segera menikah sebelum Olimpiade Tokyo tahun 2020! Bisakah Rinko cs menemukan pasangan hidup mereka sebelum target yang ditentukan?

Nana Eikura, Yuriko Yoshitaka, dan Yuko Oshima dipercaya untuk memerankan ketiga karakter utama Sex and the City Jepang. Pecinta drama di Indonesia juga bisa menonton serial ini di GEM TV Asia lewat Indovision channel 165 mulai 21 Januari 2017 setiap Sabtu pukul 18.30 WIB.