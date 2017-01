La La Land Bakal Dikemas dalam Musical Live

LOS ANGELES - Setelah kemenangan besar yang diraih oleh film musical yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone di 2017 Golden Globe Awards ini, Lionsgate Motion Picture Grup mengungkapkan kemungkinan untuk membawa La La Land ke atas panggung dengan pertunjukan musical secara live.

Dalam acara Investors Day di Denver belum lama ini, Lionsgate Motion Picture Group co-presiden Erik Feig mengatakan kepada investor, ingin membuat pertunjukan di panggung. “Jika kita ingin melakukan pertunjukan panggung, kita bisa melakukan pertunjukan panggung,” jelasnya.

Selama presentasi, Feig mengatakan bahwa film Step Up yang kini telah diperluas ke tahap live show yang sedang diputar di Dubai. Hal ini yang menginspirasinya untuk menerjemahkan film karya Damien Chazelle itu ke dalam produksi live show.

Dilansir Aceshowbiz, La La Land telah meraih tujuh penghargaan di 74 Golden Globe Awards, seperti Best Director-Motion Picture, Best Motion Picture-Musical or Comedy, Best Original Score-Musical or Comedy, Best Original Song-Motion Picture, Best Performance by an Actor in a Motion Picture-Musical or Comedy, Best Performance by an Actress dalam Motion Picture-Musical or Comedy, dan Best Screenplay-Motion Picture. Film ini juga mendapatkan 11 nominasi di British Academy of Film and Television Arts (BAFTAs) yang akan digelar Februari 2017 mendatang.