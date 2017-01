Anna Kendrick Ditawari Peran Santa Claus Wanita

Anna Kendrick (Foto: The Daily Beast)

LOS ANGELES – Bintang film Pitch Perfect, Anna Kendrick, dikabarkan tengah dalam proses pembicaraan dengan Disney untuk membintangi karakter Santa Claus wanita. Proyek film ini juga telah menunjuk sutradara sekaligus penulis skenario, Marc Lawrence.

Dikutip dari Entertainment Weekly, Kamis (12/1/2017), proyek ini akan menggunakan judul Nicole. Ceritanya sendiri akan berpusat pada anak perempuan St. Nick, yang harus mengurus tugas pengiriman kado Natal setelah sang ayah pensiun dan kakak laki-lakinya kabur.

Disney sebelumnya telah mengeksplorasi mitos Santa Claus melalui film series bersama Tim Allen. Setelah itu mereka pun mengembangkannya menjadi sebuah cerita komedi yang dibintangi oleh Kevin Hart.

Sementara itu Anna Kendrick saat ini sedang sangat disibukkan dengan kegiatan aktingnya. Pada tahun 2016 saja ia membintangi film The Accountant, Mike and Dave Wedding Dates, The Hollars, dan Trolls. Besar kemungkinan bahwa Kendrick akan menolak tawaran Disney mengingat ia masih akan terlibat untuk sekuel Pitch Perfect 3.