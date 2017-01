6 Lagu Project Pop yang Wajib Didengar

JAKARTA – Personel termuda Project Pop, Oon, meninggal dunia Jumat (13/01/2017). Berita yang datang tiba-tiba tersebut menggemparkan dunia hiburan Indonesia, baik dari mata para fans maupun sesama artis.

Bagi yang ingin mengingat-ingat dan ingin tahu apa karya Oon cs yang populer, berikut lagu hits Project Pop yang dirakungkum Okezone:

1. Tu Wa Ga Pat

"Man tareman tareman! Wan karawan karawan! Yang disirini, yang disarana, dimana-mana! Siapa ingat lagu yang dirilis tahun 2000 ini?," lirik ini asalnya dari lagu di album kedua Project Pop dengan judul yang sama, Tu Wa Ga Pat. Lagu dengan beat hip-hop ini termasuk salah satu lagu pertama yang meroketkan nama Project Pop, lho.

2. Bau Bau Bau

"Bau Ketek!" Jadi jargon paling terkenal untuk lagu ini. Lagu ini cerita tentang cinta seseorang kepada kekasihnya, meskipun sang kekasih tersebut bau ketek, dan harus menahan napas tiap kali dekat dengannya.

3. Bukan Superstar

Lagu ini dibuat ketika band-band pop Indonesia tengah merajalela dan merajai tangga musik di mana-mana. Di video klip lagu ini tema utamanya pun parodi. Di liriknya pun jelas-jelas disebutkan beberapa nama yang sempat terkenal di tahun 2008, yaitu Pasha Ungu, Ariel Peterpan (kini Noah), Mulan Jameela, Giring Nidji, Letto, dan Glenn Fredly. Lagu ini cerita tentang Project Pop yang tidak meraih status bintang yang meledak seperti nama-nama yang disebutkan.

4. Pacarku Superstar

Lagu ini dirilis sebelum Bukan Superstar, yaitu di tahun 2003. Lagu ini berandai-andai jika kekasih adalah seorang bintang dan figur publik.

Seperti Bukan Superstar, lagu ini juga menyebutkan beberapa nama yang terkenal di tahun 2003, seperti Krisdayanti, Dao Ming Si (Tao Ming Se), tokoh utama Meteor Garden yang diperankan Jerry Yan, dan Dian Sastrowardoyo yang baru saja naik daun karena film Ada Apa Dengan Cinta seri pertama.

5. Cintaku Berat di Ongkos

Makin ke sini, lagu Project Pop ini justru makin terasa. Di tengah-tengah harga bensin dan cabai yang naik, biaya untuk jalan-jalan tentunya ikut naik. Lagu ini pun masih bisa dirasakan sampai sekarang, tapi tidak meninggalkan kesan-kesan jadulnya, seperti mengirim surat tertulis dan memakai telefon kabel.

6. Ingatlah Hari Ini

Lagu perpisahan sejuta umat. Lagu ini diingat sekali karena cerita tentang orang yang menerima keadaan teman-temannya, dan tidak ingin melupakan momen kebersamaan. Lagu manis ini tentunya pas juga bagi Project Pop untuk mengingat kenangan bersama Oon.

Lirik reff-nya pun sangat menyentuh. “Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita t’lah hidup masing-masing, ingatlah hari ini,” begitu kata Project Pop.

Selain itu, masih banyak lagi lagu-lagu hits dari Project Pop, seperti BDG40, Ikuti Gaya Kami, Metal vs Dugem, dan Dangdut is the Music of My Country. Buat fans-fans Project Pop sejak lama, jadi ingat masa lalu, kan?