VIDEO: Heboh, The Weekend Memuja Selena Gomez di Lagu Terbaru?

The Weekend (Foto: thefader)

LOS ANGELES – Sebuah video klip dirilis The Weeknd Kamis 12 Januari 2017. Video klip dari lagu Party Monster yang masih menjadi bagian dari album Starboy tersebut menyajikan suasana psychedelic. Namun, bukan suasana psychedelic tersebut yang membuat netizen bertanya-tanya dan banyak mencari arti lagu tersebut.

Adalah lirik dan penggambaran wanita yang disebutkan The Weeknd lah yang membuat netizen heboh. Selain mengutarakan ingin seseorang yang dapat mengerti dirinya, The Weeknd juga menambahkan baris lirik berbunyi,

"Ooh, she mine, ooh girl, bump a line/Angelina, lips like Angelina/like Selena, ass shaped like Selena.”

Bentuk bibir dan Angelina tentunya tidak dipertanyakan lagi. Nama Angelina yang terkenal dengan bibir yang sensasional tidak lain dan tidak bukan adalah aktris Angelina Jolie, mantan istri Brad Pitt. Meski begitu, netizen mempertanyakan siapa Selena yang dimaksudkan The Weeknd di lagu tersebut. Netizen menunjuk kemungkinan tersebut hanyalah Selena Gomez, atau Selena yang lain. Terlebih, di video tersebut terdapat seorang model yang perawakan dan wajahnya tidak jauh berbeda dengan Selena Gomez.

Hubungan dekat The Weeknd dengan Selena Gomez tentu mengagetkan netizen. Bagaimana tidak, kejadian tersebut semakin ramai ketika Bella Hadid, mantan kekasih The Weeknd, meng-unfollow Selena di Instagram. Terlebih, Selena terlihat memeluk dan mencium The Weeknd di foto yang bocor ke dunia maya tersebut.