LIRIK LAGU : Project Pop - Ingatlah Hari Ini

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan lagu Ingatlah Hari Ini milik Project Pop? Lagu ini nyatanya sukses masuk ke telinga pendengar dan dijadikan lagu tema untuk persahabatan selama bertahun-tahun.

Ingatlah Hari Ini berisi tentang suka, duka, dan mau bagaimanapun kondisi sahabat kita akan ada selalu ada yang menemani dan membuat harimu bahagia. Simak lirik Ingatlah Hari Ini sambil mengenang almarhum Oon Project Pop yang meninggal dunia pada Jumat (13/1/2017), dan sampaikan semangat persahabatan pada sahabat di samping kamu.

Kawan dengarlah

Yang akan aku katakan

Tentang dirimu

Setelah selama ini

Ternyata kepalamu

Akan selalu botak

Eh, Kamu kaya gorila

Cobalah kamu ngaca

Itu bibir balapan

Dari pada gigi lu

Kayak kelinci

Yang ini udah gendut

Suka marah-marah

Kau cacing kepanasan

Tapi ku tak perduli

Kau selalu di hati

Reff :

Kamu sangat berarti

Istimewa di hati

Selamanya rasa ini

Jika tua nanti Kita t'lah hidup masing-masing

Ingatlah hari ini

Ketika kesepian menyerang diriku

Gak enak badan resah tak menentu

Ku tahu satu cara sembuhkan diriku

Ingat teman-temanku

Don't you worry just be happy

Temanmu di sini

Reff :

Kamu sangat berarti

Istimewa di hati

Selamanya rasa ini

Jika tua nanti Kita t'lah hidup masing-masing

Ingatlah hari ini

Don't you worry don't be angry

Mending happy-happy

Reff :

Kamu sangat berarti

Istimewa di hati

Selamanya rasa ini

Jika tua nanti Kita t'lah hidup masing-masing

Ingatlah hari ini