FOTO: Ed Sheeran Bocorkan Daftar Lagu di Album Barunya

LOS ANGELES – Ed Sheeran semakin membuat para penggemarnya tak sabar untuk menantikan album barunya. Setelah pada tanggal 6 Januari lalu ia merilis dua single baru, Shape Of You dan Castle On The Hill, kini daftar lagu di album barunya pun telah dikeluarkan.

Melalui akun Instagram-nya, Sheeran mengunggah dua foto baru yang berhubungan dengan albumnya. Ia memamerkan 12 judul lagu yang akan ada dalam album yang ia sebut dengan “Divide”.

Tak hanya itu saja, secara jelas sahabat Taylor Swift ini juga menyebutkan bahwa album barunya akan dirilis pada tanggal 3 Maret mendatang. Sebuah gebrakan dari Sheeran untuk mengawali tahun 2017 ini.

Berikut adalah lagu-lagu yang akan hadir di album “Divide”:

Eraser Castle On The Hill Dive Shape Of You Perfect Galway Girl Happier Hearts Don’t Break Around Here New Man What Do I Know? How Wolud You Feel (Paean) Supermarket Flowers