Lolos dari The Voice Kids Indonesia, Christo Siap Keluarkan Lagu

JAKARTA - Tak ingin berpuas diri setelah menyanding status juara ajang The Voice Kids Indonesia, Christo mengungkapkan akan ada beberapa program baru yang terjadi pada kariernya di dunia tarik suara, salah satunya adalah ingin segera mengeluarkan single lagu perdana.

Remaja bernama lengkap Christopher Edgard ini pun tengah melakukan proses pembuatan untuk single pertamanya. Namun, dirinya masih merahasiakan judul dari single perdananya tersebut.

"Sekarang lagi bakal proses bikin single perdana. Judulnya belum bisa dikasih tahu, tunggu saja," ujar Christo saat berkunjung ke Redaksi Okezone, di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 12 Januari 2017.

Christo menjelaskan kalau single perdananya tersebut berirama di luar dari zona amannya, yakni up beat. Ia akan memulai rekaman pada esok hari, dan tidak sabar untuk menaklukan lagu yang sangat menantang dirinya tersebut.

"Enggak ballad, agak up beat. mulai besok baru mau take vocal. Suka sama lagunya, agak menantang juga sih karena up beat, tapi aku harus bikin lagu itu jadi aku banget," tutupnya.