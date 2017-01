Komentar Vidi Aldiano Tentang I Can See Your Voice Indonesia

Vidi Aldiano Berikan Komentarnya soal Ajang I Can See Your Voice Indonesia Season 2. (Foto: Adiyoga/Okezone)

JAKARTA - Vidi Aldiano memberikan komentarnya mengenai acara I Can See Your Voice Indonesia season dua. Ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (12/1/2017), penyanyi 26 tahun itu mengaku cukup terhibur dengan keberadaan acara yang tayang di MNCTV tersebut.

"It's entertaining buat gue. Buat kita semacam di tes juga intuisinya sebagai penyanyi benar apa enggak," kata Vidi.

Didapuk sebagai superstar perdana yang diundang dalam I Can See Your Voice Indonesia season dua, Vidi Aldiano sempat merasa deg-degan. Pasalnya, ia benar-benar hanya mengandalkan pengamatan dan intuisi untuk dapat memberikan penilaian terhadap kualitas vokal para kontestan, yang sebelumnya hanya menampilkan gimmick lip sync diatas panggung.

"Analisa suara enggak ada sih sebenarnya. Kita cuma menilai dari gestur dan cushion-nya saja. Sama penilaian dari detektif juga. Deg-degan juga sih," tuturnya.

Keseruan dan aksi Vidi sebagai superstar dapat disaksikan dalam tayangan I Can See Your Voice Indonesia yang mulai tayang pada 30 Januari 2017, hanya di MNCTV.