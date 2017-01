MNCTV Kembali Hadirkan I Can See Your Voice Indonesia

I Can See Your Voice (Foto: Sabki/Okezone)

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan tayangan I Can See Your Voice Indonesia diawal tahun 2017 ini. Sukses di season pertama tahun lalu, MNCTV siap mempersembahkan I Can See Your Voice Indonesia season kedua, yang mulai tayang pada 30 Januari 2017 mendatang.

Dalam season kedua ini, I Can See Your Voice Indonesia tetap mempertahankan konsep mystery music game show layaknya season terdahulu. Seorang superstar diuji kemampuannya untuk menilai kualitas vokal tujuh orang kontestan, yang menampilkan gimmick lip sync diatas panggung. Untuk menilai penampilan para kontestan, sang superstar akan dibantu oleh tujuh orang detective celebrity.

Dalam satu kali tayang, I Can See Your Voice Indonesia diawali dengan sesi eliminasi hingga menyisakan tiga dari tujuh kontestan. Nantinya, sang superstar yang dibantu ketujuh detective celebrity, akan memilih satu kontestan yang mereka yakini untuk berduet dengan dirinya diatas panggung.

Untuk detective celebrity di I Can See Your Voice Indonesia season dua, MNCTV melakukan beberapa perubahan. Nama-nama seperti Ayu Ting-Ting, Lee Jong Hoon dan Wendy Cagur tetap dipertahankan, sementara posisi Julia Perez dan Zaskia Gotik digantikan oleh Melody JKT48 dan Vega Darwanti. Untuk host, MNCTV tetap memberikan kepercayaan pada duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang.

Berkaca pada kesuksesan I Can See Your Voice season pertama, Program & Production Director MNCTV, Endah Hari Utami, merasa optimis bahwa tayangan ini akan kembali mencuri hati para pemirsanya.

"Kesuksesan penayangan I Can See Your Voice season satu membuat MNCTV optimis program ini akan terus mendapat tempat di hati pemirsa," kata Endah.