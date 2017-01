VIDEO: Ungkapan Bahagia Jessica Iskandar Menjadi Seorang Ibu

EL Barack and his airplane ❤ Aku sebagai ibumu, merasa bahagia dan bersyukur, lengkap rasanya bisa menjadi seorang ibu. Kesempatan yang Tuhan kasih ini tidak akan pernah aku siakan. Meskipun ibumu sendirian, berjuang dan berusaha selalu menghidupi, merawat, menyayangi dan yang terpenting selalu meluangkan banyak waktuku untukmu. Tak terasa anakku, sudah dua tahun setengah, banyak tingkah dan bicaramu yang selalu menghiburku dan membuatku bahagia. Sedih rasanya bila sampai kehilangan momen bersamamu. Waktu berjalan begitu cepat. Tak ingin ada satu masapun yang aku lewati tanpamu. Meskipun aku harus berkorban waktu dan karirku. Tapi aku tau semua ini ada harganya. Harga mahal untuk sebuah cinta dan sayangku padamu. Aku selalu yakin dengan waktu kita bersama ini, ikatan ibu dan anak, kasih sayang ibu dan anak. kamu akan tumbuh menjadi anak yang berhati baik dan berguna untuk sesama dengan akal dan kasih. @inijedar @alexanderbarackel

