FOTO: Egi John Didoakan dapat Jodoh Solehah

آمِــــــــــيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِــــــــــيْنَ

A photo posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ John John (@mregijohn) on Jan 11, 2017 at 1:26am PST