FOTO: Cute, Perut Andien Digambari Karakter Imut oleh Suami

JAKARTA - Jelang kelahiran buah hati pertamanya, ada saja hal lucu yang dilakukan oleh suami penyanyi jazz bersuara merdu, Andien Aisyah. Tidak seperti calon bapak pada umumnya yang panik, Irfan Wayudi terlihat sangat menikmati kehamilan sang istri dengan menggambar karakter unik di perut Andien.

Dalam akun Instagram, suami dari pelantun Gemintang ini justru diketahui telah menggambar perut sang istri dengan karakter kuning telur bernama Gudetama. Wanita berusia 31 tahun inipun hanya pasrah dan membiarkan perut buncitnya digambar oleh sang suami Irfan Wahyudi.

When your mischievous husband draw his favourite character on your #9monthspregnant belly πŸ˜‹πŸ™„πŸ³ Si @cyclonesia iseeeeengg! #GUDETAMA #AndienPreggo A photo posted by Andien Aisyah (@andienaisyah) on Jan 11, 2017 at 8:50pm PST

"When your mischievous husband draw his favourite character on your #9monthspregnant belly #GUDETAMA #AndienPreggo," tulis Andien pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen mengaku gemas dengan apa yang dilakukan oleh suami dari Andien tersebut. Bahkan, rekan sesama aktris Acha Septriasa juga ikut mengomentari karakter Gudetama yang digambar di atas perut buncit Andien.

"Lucu banget cih mba dien, lancar ,bsehat terus sampai lehiran ya mba dien love you @andienaisyah," tulis dwrssn.

"Hahahahahah How Cuteee," tulis septriasaacha.