Duh, Kebiasaan Buruk Maudy Ayunda Terungkap

JAKARTA - Setiap manusia pasti memiliki kebiasaan, entah baik ataupun buruk. Seperti halnya Maudy Ayunda yang mengungkapkan kebiasaan buruk yang sering dilakukannya.

Lantas apa kebiasaan buruk tersebut?

"Aku punya kebiasaan lumayan buruk. I have very bad habit," kata Maudy di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, seperti dikutip Sindonews.

Pelantun Perahu Kertas itu mengatakan suka mengigit bibir sendiri. Tanpa disadari, kebiasaannya ini dilakukan saat mengobrol, meeting, atau padatnya jadwal pekerjaan.

"Keseharian aku suka mainin bibir. Biasanya kalau lagi meeting, ngobrol, atau schedul ketat, tanpa disadari aku suka digigit-gigit gitu," ungkapnya dengan senyum.

Akibat dari kebiasaan buruknya itu, otomatis lipstik yang melekat di bibirnya pun tak bertahan lama. Dengan demikian, Maudy harus kembali mengaplikasikan lipstik agar tetap tampil cantik dan sempurna.

"Aku daily struggle sama make up enemies itu. Kan tiap 30 menit harus touch up lipstik, aku suka lupa. Jadi make up enemies-ku itu time sama my bad habit itu. Jadi butuh time proof make up (riasan tahan lama)," pungkasnya.