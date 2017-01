Ketahuan Cium The Weeknd, Bella Hadid Unfollow Instagram Selena

LOS ANGELES – Kejutan datang dari Selena Gomez dan The Weeknd ketika dua musisi ini tertangkap kamera berciuman. Sayangnya, ciuman mereka berbuntut pada Bella Hadid meng-unfollow Instagram Selena.

Rabu 11 Januari 2017, nama Bella tak lagi ada dalam daftar follower Instagram Selena tak lama setelah pelantun Hands to Myself itu terlihat berciuman dengan The Weeknd. Seperti yang diketahui, Bella adalah mantan pacar The Weeknd yang baru putus beberapa bulan lalu.

Dilansir US Weekly, Bella ketahuan meng-unfollow Instagram Selena pada Rabu sore. Meski demikian, model Victoria’s Secret tersebut masih terlihat mem-follow The Weeknd dan di-follow oleh Selena.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Selena dan The Weeknd ketahuan menghabiskan makan malam romantis berdua di Giorgio Baldi, Los Angeles. Tak hanya itu, Selena dan pelantun Starboy tersebut tertangkap kamera tengah berciuman sebelum memasuki mobil masing-masing.

“Mereka keluar (restoran) dan sangat bahagia. Mereka berpelukan dan berciuman. Selena menempel, memeluk, dan menciumnya. Dia (Selena) terlihat luar biasa dan sangat bahagia dan jatuh cinta,” tutur seorang sumber.